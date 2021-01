ترک وزیر خارجہ تین روز دورے پر منگل کو پاکستان کو پہنچیں گے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)ترک وزیر خارجہ میولت چاواشولو وفد کے ہمراہ تین روزہ دورے پر کل (منگل کو) اسلام آباد پہنچیں گے۔

ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں ترک وزیر خارجہ کی آمد کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ میولت چاواشولو، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی، وزیراعظم عمران خان اور اپنے ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں کریں گے۔ترک وزیر خارجہ تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ اڑھائی سال میں ترک وزیر خارجہ کا یہ تیسرا دورہ پاکستان ہے، جو اس بات کو ثبوت ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ دیرینہ تاریخی، ثقافتی تعلقات باہمی اعتماد اور وقار پر قائم ہیں۔

Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu to visit Pakistan on 12-14 January. He will hold bilateral talks with Foreign Minister @SMQureshiPTI and call on the President @ArifAlvi and Prime Minister @ImranKhanPTI and during the visit.

Details https://t.co/tCjlHIxIPY pic.twitter.com/pxNKAnjLc8