دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر میں بڑی رکاوٹ دور، دو قبیلوں میں صلح ہوگئی، وزیر اعظم نے خوشخبری سنادی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر میں سب سے بڑی رکاوٹ دور ہوگئی۔ دواہم قبیلوں میں قبائلی مشران کی موجودگی میں صلح ہوگئی۔

وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو خوشخبری سناتے ہوئے بتایا کہ آج دیامر بھاشا ڈیم کے حوالے سے اہم پیشرفت ہوئی ہے۔ دیامر اور اپر کوہستان کے گرینڈ جرگہ کے مشران نے تھور اور ہربن قبیلے میں ایک دہائی پرانے تنازعے کو حل کرادیا۔

وزیر اعظم نے کہا کہ اس صلح کی وجہ سے نہ صرف دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر میں تیزی آئے گی بلکہ یہ اپنے وقت پر مکمل بھی ہوجائے گا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سرحد کا تنازعہ بھی حل ہوجائے گا۔

Historic dev & good news on Diamer Bhasha Dam. Grand Jirga of Diamer & Upper Kohistan elders have settled decade old Thor & Harban tribes' dispute. This will allow smooth & timely completion of Dam as well as pave way for settlement of boundary dispute between GB & KP.