پاکستان ، انڈیا، آسٹریلیا، انگلینڈ ، چار ملکی سیریز کے خدو خال کیا ہوں گے؟ رمیز راجہ نے اہم نکات پیش کردیے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین رمیز راجہ نے پاکستان ، انڈیا، آسٹریلیا اور انگلینڈ کی سالانہ سیریز کرانے کی تجویز دے دی۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں رمیز راجہ نے کہا کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کو پاکستان ، انڈیا، آسٹریلیا اور انگلینڈ کی سیریز کی تجویز پیش کریں گے۔ یہ سیریز سالانہ بنیادوں پر ہوگی اور باری باری کھیلنے والے ممالک اس کی میزبانی کریں گے۔

انہوں نےتجویز دی کہ اس چار ملکی سیریز کیلئے ریونیو کا علیحدہ ماڈل بنایا جائے اور اس سے ہونے والا نفع آئی سی سی کے تمام رکن ممالک میں تقسیم کیا جائے، اگر یہ ہوجائے تو سمجھیں کرکٹ جیت جائے گی۔

Hello fans.Will propose to the ICC a Four Nations T20i Super Series involving Pak Ind Aus Eng to be played every year,to be hosted on rotation basis by these four. A separate revenue model with profits to be shared on percentage basis with all ICC members, think we have a winner.