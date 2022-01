عابد شیر علی نے پی ٹی وی سپورٹس پر انڈیا کا میچ دکھانے کو کشمیریوں  سے دھوکہ قرار دے دیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کے رہنما اور سابق وزیر عابد شیر علی نے سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی سپورٹس پر انڈیا اور جنوبی افریقہ کا ٹیسٹ میچ دکھائے جانے کو کشمیری شہدا کے خون سے دھوکہ قرار دے دیا۔

ٹوئٹر پر پی ٹی وی سپورٹس پر دکھائے جانے والے انڈیا جنوبی افریقہ کے میچ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے عابد شیر علی نے کہا " پی ٹی وی پاکستانیوں کو انڈیا کا کرکٹ میچ دکھا رہا ہے، مودی کا یار کون ہے اور کون کشمیری شہدا کے خون کو دھوکہ دے رہا ہے؟ عمران خان نے رمیز راجہ کو پی سی بی میں انسٹال کیا تاکہ اپنے فاشسٹ ایجنڈے کی تکمیل کرسکیں، کیا پی ٹی آئی کی یہی کشمیر پالیسی ہے؟"

PTV showing India cricket match to Pakistanis. Who is Modi ka yaar and who is betraying the blood of Kashmiri martyrs? Imran Khan installed @iramizraja as PCB head to fulfil the fascist agenda. Is this PTI Kashmir policy? pic.twitter.com/9j32pUTLhC