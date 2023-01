بالی ووڈ فلم "آرآرآر" کے گانے "ناٹو ناٹو" نے پہلا گولڈن گلوب اپنے نام کر لیا

لاس اینجلس(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی فلم "آرآرآر" کے گانے "ناٹو ناٹو" کو گولڈن گلوب ایوارڈز میں بیسٹ آریجنل سانگ کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔

"این ڈی ٹی وی نیوز "کے مطابق بھارتی تیلگو فلم "آرآرآر" کو لاس اینجلس میں منعقدہ 80 ویں گولڈن گلوب ایوارڈ کی دو مختلف کیٹیگریز میں نامزد کیا گیا تھا ۔ جن میں بہترین نان انگلش لینگویج فلم اور بہترین آ ریجنل سانگ شامل تھے ۔گزشتہ روز ہونے والے80 ویں گولڈن گلوب ایوارڈز کی تقریب میں ایس ایس راجامولی کی ہدایتکاری پر بننے والی فلم "آرآرآر" کا گانا "ناٹو ناٹو" بہترین آریجنل سانگ کا اعزازحاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ۔اس گانے میں رام چرن اور جونیئر این ٹی آر مرکزی کرداروں میں ہیں۔تاہم بہترین نان انگلش لینگویج فلم کی کیٹیگری میں مذکورہ فلم کچھ خاص کمال نہ دکھا سکی۔

And the GOLDEN GLOBE AWARD FOR BEST ORIGINAL SONG Goes to #NaatuNaatu #GoldenGlobes #GoldenGlobes2023 #RRRMovie

