دوسرا ون ڈے، پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹاس ہو گیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)دوسرے ون ڈے میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت پاکستان کیخلاف پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ آج کھیلا جارہا ہے، نیوزی لینڈ نے پاکستان کیخلاف ٹاس جیت کر پہلے کھیلنے کا فیصلہ کیاہے۔

???? New Zealand win the toss and elect to bat first ????

Unchanged playing XI for the second ODI ????????#PAKvNZ | #TayyariKiwiHai pic.twitter.com/ioRnLirGJf