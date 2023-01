’کمرشل بینکوں کے زر مبادلہ ذخائر استعمال میں لانے کا کوئی ارادہ نہیں‘ اسحاق ڈار نے واضح کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ حکومت کا کمرشل بینکوں کے ذخائر استعمال میں لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔

اپنے ایک بیان میں اسحاق ڈار نے کہا کہ قومی زرمبادلہ کے ذخائر میں ہمیشہ سٹیٹ بینک اور کمرشل بینکوں کے پاس موجود فاریکس شامل ہوتا ہے۔ حال ہی میں میں نے اس اصول پر مبنی غیر ملکی زرمبادلہ کے ذخائر کا حوالہ دیا۔ کچھ مفاد پرست عناصر جنہوں نے ماضی میں اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا، اسے دانستہ موڑ دیا اور ایک مہم شروع کی کہ گویا حکومت کمرشل بینکوں کے پاس رکھے گئے زرمبادلہ تک رسائی پر غور کر رہی ہے جو درحقیقت شہریوں کی ملکیت ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس کی سختی سے تردید کی جاتی ہے اور واضح کیا جاتا ہے کہ ایسا کوئی اقدام حکومت کے زیر غور نہیں ہے۔ اس لیے غلط تشریح اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ پاکستان مستقبل قریب میں اپنے غیر ملکی زرمبادلہ کے ذخائر کی پوزیشن میں بہتری کی طرف گامزن ہے۔

