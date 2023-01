ٹریفک جام میں کار کی چھت پر بیٹھ کر مشروب مغرب پینے والے نوجوان کی ویڈیو وائرل ہوگئی

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) ٹریفک جام میں گھنٹوں کے لیے پھنس جانا یقینا ایک اذیت ناک تجربہ ہوتا ہے تاہم بھارت میں گزشتہ دنوں ٹریفک جام میں پھنسے ایک آدمی نے اس صورتحال کو تفریح کا ایسا بہانہ بنایا کہ انٹرنیٹ صارفین اس کی زندہ دلی کی داد دینے پر مجبور ہو گئے۔

انڈیا ٹائمز کے مطابق یہ واقعہ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کے نواحی شہر گروگرام کا ہے جہاں سڑکوں پر ٹریفک جام ایک معمول کی بات ہے۔ یہ نوجوان بھی ٹریفک میں پھنس گیااور طویل وقت کے لیے جب نکلنے کی کوئی امید نہ رہی تو وہ گاڑی کے اندر سے نکل کر اس کی چھت پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور مشروب مغرب کے گھونٹ لیتے ہوئے فرصت کے ان غنیمت لمحات سے لطف اندوز ہونے لگا۔

This can only happen in Gurgaon. ???? pic.twitter.com/SMLBDB0bjl