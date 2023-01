بھارت کا وہ علاقہ جہاں کی گلیوں کو بے نظیر بھٹو کی تصاویر سے سجا دیا گیا

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارتی ریاست کیرالہ کے دارالحکومت تھیرواناپورم کی گلیوں کو پاکستان کی سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو کی تصاویر سے سجا دیا گیا۔ ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے خواتین ونگ ’آل انڈیا ڈیموکریٹک ویمنز ایسوسی ایشن‘ کے زیراہتمام نیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور اس قومی کانفرنس کے لیے بنائے گئے پوسٹرز پر لگانے کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر کا انتخاب کیا گیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اس کانفرنس کے دعوت ناموں پر بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر آویزاں کی گئی ۔ پوسٹرز پر محترمہ کے بارے میں لکھا گیا کہ ”بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعظم، جنہیں ہارورڈ سمیت دنیا کی 9بہترین جامعات نے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں دیں۔

اس کے علاوہ پوسٹرز پر بے نظیر سکوائر کے الفاظ بھی درج کیے گئے۔ ’آل انڈیا ڈیموکریٹک ویمنز ایسوسی ایشن‘ کے اس اقدام پربھارتیہ جنتا پارٹی(بی جے پی) کے کارکنوں کی طرف سے شہر میں ایک ہنگامہ برپا کیا گیااور کہا گیا کہ بے نظیر دشمن ملک کی سابق وزیراعظم تھیں۔

CPI (M) women’s wing AIDWA uses Shaheed Muhtarma #BenazirBhutto ’s face for its upcoming national conference, A board with #Benazir 's picture is placed in front of Palayam Market, Thiruvananthapuram. 1/2 #SalamBenazir pic.twitter.com/1UsWS8G85l

بی جے پی کے مقامی رہنما سندیپ واشسپتی کا کہنا تھا کہ جو لوگ دشمنوں کی عزت کرتے ہیں وہ بھی بھارت کے دشمن ہیں۔ پاکستان میں کئی بڑی شخصیات کی طرف سے ان پوسٹرز کی تصاویر اپنے سوشل میڈیا اکاﺅنٹس پر پوسٹ کی گئی ہیں۔ ان میں پیپلزپارٹی کی رہنماءسینیٹر شیری رحمان، علی ترمذی و دیگر شامل ہیں۔

Extremists everywhere hate the Bhutto name. In Kerala,India when the All India Democratic Women’s Association put up Shaheed Benazir Bhutto’s poster as an iconic leader,BJP crowds vandalised it. Her courage outshines their hate. Kudos to #AIDWA for standing up to their ideals. pic.twitter.com/ExkWOmJpt3