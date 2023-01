جرمن قوم کے ضمیر کی چیخ جرمن قوم کے ضمیر کی چیخ

تحریر: ظفر سپل

قسط:89

1883ءسے 1888ءتک نطشے کا یہ معمول رہا کہ وہ گرمیوں کے دن سلزماریا میںگزارتا اور سال کے باقی دن عموماً نومبرگ میں ماں اور بہن کے ساتھ۔ اس کی بہن ایلزبتھ نے 22مئی 1885ءکو قوم پرست جذبانی آدمی ڈاکٹر برنارڈ فاسٹر(Bernard Forster) سے شادی کر لی تھی۔ 1882ءمیں جب ایلزبتھ پہلی دفعہ ڈاکٹر فاسٹر سے ملی تو اس کی عمر 36 سال تھی اور وہ اپنے بھرپور شباب کے دن گزار چکی تھی۔ ان دنوں فاسٹر برلن کے ایک سکول میں استاد تھا، لیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے جرمنی میں یہود دشمن تحریک کی نمایاں شخصیت کے طور پر سامنے آیا۔ وہ کہتا تھا کہ جرمنوں کی زندگی میں نئی لہر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہودیوں سے چھٹکارا پا لیا جائے۔ اس نے ایک عرضداشت بھی تیار کی، جس پر اڑھائی لاکھ جرمنوں نے دستخط کئے۔ اس عرضداشت میں اس نے یہودیوں کی رجسٹریشن اور انہیں اعلیٰ سرکاری عہدوں سے نکالنے پر زور دیاتھا۔ وہ اس عرضداشت کو جرمن قوم کے ”ضمیر کی چیخ“ کہا کرتا تھا۔ فاسٹر پکا مسیحی تھا اور حضرت عیسیٰ ؑ کو بھی آریائی قرار دیتا تھا۔ فاسٹر کی تحریک نے جرمنوں میں خاصا جوش و خروش پیدا کر دیا۔ 1889ءمیں فاسٹر نے خودکشی کر لی۔ مگر نازیوں نے بعد میں اسے کافی اہمیت دی۔ ہٹلر نے ویمار میں نطشے آرکائیو (Nietzsche Archive)میں جا کر فاسٹر کی تصویر کو چوما۔

اب 1888ءآ گیا۔ سال کا آغاز ہوا تو وہ نائس(Nice)میں تھا۔ اپریل میں وہ تورن (Turin) آ گیا۔ جون میں اپنے پسندیدہ گاؤں سلزماریا۔ یہاں وہ ستمبر تک رہا، پھر تورن واپس لوٹ آیا۔ اس سال اس کی 5 مختصر کتابیں شائع ہوئیں۔ پہلی کتاب کا نام ”واگنرکا کیس(The Case of Wagner)ہے، دوسری ”نطشے بمقابلہ واگنر“ (Nietzsche Contra Wagner)، تیسری ”دھندلکے میں ڈوبتے دیوتا“(Twilight of the Idiols)، چوتھی ”اینٹی کرائسٹ(Anti-Christ)اور پانچویں کتاب اس کی سوانح عمری ہے ”ایکوہومو(Ecco Homo)اسی سال یعنی 1888ءمیں اس نے پہلی بار شہرت کا مزہ چکھا۔ابتدا ءسال کے پہلے دن سے ہی ہوئی، جب ایک مشہور اخبار کے سنڈے ایڈیشن میں اس کی تصانیف کا جائزہ پیش کیا گیا۔ یہ اس قسم کا پہلا مضمون تھا، جسے کارل سپٹلر(Carl Spitteler)نامی شخص نے لکھا تھا۔ میرا خیال ہے یہ وہی کارل سپٹلر ہے، جس کو 1919ءمیں ادبیات کا نوبل پرائز ملا تھا ۔ اسی طرح 7اپریل 1888ءکو اسکو تورن کے قیام کے دوران ایک غیر متوقع خط ملا۔ یہ خط ڈنمارک کے ایک یہودی سکالر جارج برینڈس (George Brandes)کی طرف سے تھا۔ اس نے لکھا تھا ”یہ دیکھ کر میراخون کھولتا ہے کہ یہاں سکنڈے نیویا میں آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ میں نے آپ کو مشہور کرنے کا بیڑا اُٹھایا ہے“ اور پھر واقعتاً نطشے کی شہرت یورپ میں چہار سو پھیل گئی۔ جارج برنڈس نے نطشے کے خیالات پر کوپن ہیگن یونیورسٹی میں لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ جلد ہی ان لیکچرز اور نطشے کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔

نطشے کا خیال تھا کہ اس کی صحت درست ہو رہی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ تیزی سے جنون کی طرف سفر کر رہا تھا اور اس کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ فروری 1888ءمیں اس نے ایک دوست کو خط لکھا؛

”خدا لگتی کہوں تومیں اس زمانے کا پہلا فلسفی ہوں ، بلکہ اس سے بھی کچھ بڑھ کر“

اسی سال چھپنے والی اپنی کتاب ”اینٹی کرائسٹ“ کے دیپاچے میں اس نے لکھا:

”میری تحریریں عوام کے لیے نہیں، بلکہ چند لوگوں کے لیے ہیں۔۔۔اور ان چند میں سے بھی شاید ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا“(جاری ہے )

