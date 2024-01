ایلون مسک کیساتھ پیش آئے خوفناک حادثے کی تفصیلات سامنے آگئیں

نیو یارک (آئی این پی)دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کے ساتھ پیش آئے خوفناک حادثے کی تفصیلات سامنے آگئیں،سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر ایک صارف کی جانب سے ایلون مسک کے ایک پرانے انٹرویو کا ویڈیو کلپ شیئر کیا گیا ہے،اس ویڈیو میں انٹرویو کے دوران ایلون مسک کو اپنے ساتھ بچپن میں پیش آئے ایک خوفناک حادثے کی تفصیلات بتاتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

When a 6-year-old @elonmusk walked across the whole capital and scared @mayemusk ???? pic.twitter.com/NNfjHOnr6q