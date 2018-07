ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں عمران خان کو ’ناسور‘ کہنے والے رپورٹر کو سخت سزا دیدی گئی

راولپنڈی، لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) گزشتہ رو زپاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے الیکشن میں فوج کے کردار ، سیکیورٹی اور تیاریوں سے متعلق میڈیا کو بریفنگ دی اور اس دوران میڈیا نمائندگان کے سوالات بھی لیے ۔ سوال وجواب کے سلسلے کے دوران ایک رپورٹر احمد منصور نے عمران خان کو ناسور کہتے ہوئے تجویز دی تھی کہ اس کابھی لگے ہاتھوں کچھ کرلیں، یہ بات کہنے والے صحافی کو اب سخت سزادیدی گئی اور ادارے نے اسے معطل کردیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر اس تجویز کا کلپ وائرل ہواتو ادارے اور رپورٹر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایاگیا جس کا نوٹس لیتے ہوئے ایکسپریس میڈیا گروپ نے رپورٹراحمد منصور کو معطل کردیا۔معطلی کا حکم خود ایکسپریس نیوز کے مالک سلطان لاکھانی نے دیا۔

