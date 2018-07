”میں پی ایم ایل این والوں کو وارننگ دے رہی ہوں کہ اب تک برداشت کر لیا لیکن اب ۔۔۔“ماروی میمن نے اچانک تہلکہ خیز اعلان کردیا ،کھلبلی مچ گئی ”میں پی ایم ایل این والوں کو وارننگ دے رہی ہوں کہ اب تک برداشت کر لیا لیکن اب ...

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )مسلم لیگ ن کی رہنما ماروی میمن نے سوشل میڈ یا پر لیگی ٹرولز کو خبر دار کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے مارووی میمن نے کہا کہ تمام لیگی ٹرولز کو خبر دار کرتی ہوں کہ مجھ سے پنگا نہ لیں ۔ان کا کہنا تھا کہ میں ایک مہذب خاتون ہوں اور ابھی اپنا منہ نہیں کھول رہی لیکن جو کچھ میں نے برداشت کیا اگر اس کے بجائے میں نے اپنا منہ کھولا تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہو گا ۔

Warning to Pmln trolls. Don’t push me. I hav been v civilised n havnt opened my mouth yet. Won’t b pretty if I do. Despite all of what I hav suffered. — Marvi Memon (@marvi_memon) July 9, 2018

اس ٹوئٹ پر خرم اعوان نامی شخص نے سوال کیا ”کیا برداشت کیا ہے تم نے ؟اس بار ٹکٹ نہیں ملی ؟“

جواباً ماروی میمن نے کہا کہ میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا کیونکہ میں اس دوہری پالیسی اور گڈ کوپ ،بیڈ کوپ اور اداروں سے مخالفت کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتی ۔ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ پارٹی کے اندر بھی بہت سے مسائل ہیں جو صحیح وقت آنے پر بتاﺅں گی ۔

Did not apply. Didn’t agree wth dual policy gud cop bad cop - policy of attacking institutions. N many more issues within the party. At right time wil explain. Not everyone is hungry for seats. I gave one off when pmlq joined govt. for those who were in diapers then https://t.co/LpLD51C8UV — Marvi Memon (@marvi_memon) July 9, 2018

عادل نامی شخص نے کہا کہ ن لیگ کے سپورٹرز کی اکثریت نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے سے اتفاق کرتی ہے ،ا گر آپ کا اختلاف ہے تو آپ پارٹی چھوڑ دیں ۔

Respected Mam, Majority of PML-N supporters agree with NS narrative which is carried out by Maryam too. If you have differences with that narrative, feel free to leave the party. — Adil N. (@AdilNisarCH) July 9, 2018

اس پر جواب دیتے ہوئے ماروی میمن نے کہا کہ ن لیگ کے سپورٹرز کی اکثریت نواز شریف کے بیانیے سے اتفاق نہیں کرتی ،البتہ 25جولائی کو بیانیے کا ٹیسٹ ہو جائے گا ۔

Majority doesn’t. They just don’t hav gutts like ch Nisar n zaeem qadri to say so openly. Anyway July 25 wil b test of narratives. https://t.co/ai3xLuPphG — Marvi Memon (@marvi_memon) July 9, 2018

ماجد علی نے کہا کہ چوہدری نثار نہ بنیں ،جو کہنا ہے کہہ دیں ،چوہدری نثار کی طرح وارننگ جاری نہ کریں ۔

Don't try to become Ch. Nisar if you want to say something just say don't give warnings like CN — majid ali (@majidali1984) July 9, 2018

میاں عالمگیر نے کہا کہ مسلم لیگ ن سے غلطیاں ہوئی ہیں ،آپ جیسے لوگوں کی جگہ نظریاتی ورکرز کو آگے لانا چاہیے تھا ۔