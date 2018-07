سٹار آل راﺅنڈر عبدالرزاق کی ایکسڈنٹ میں موت ہو گئی ،سوشل میڈ یا پر وائرل ہونے والی خبر کی حقیقت سامنے آگئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راﺅنڈر عبد الرزاق کی ایکسیڈنٹ میں موت سے متعلق سوشل میڈ یا پر جھوٹی خبر پھیل گئی جسے سن کر سٹار آل راﺅنڈر خود بھی میدان میں آگئے اور اپنی صحت سے متعلق سب کو آگاہ کردیا ۔

تفصیل کے مطابق بدھ کے روز سوشل میڈ یا پر اچانک یہ جھوٹی خبر پھیل گئی کہ عبد الرزاق ایک خطرناک ایکسڈنٹ میں ہلاک ہو گئے ہیں ۔اس کے بعد عبدالرزاق نے سوشل میڈ یا پر ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈ یا پر یہ خبر پھیل گئی ہے کہ میں ایکسڈنٹ میں مر گیا ہوں ،اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے اور میں زندہ اور خیریت سے ہوں ۔انہوں نے کہاکہ لوگوں کو سوشل میڈ یا پر بغیر تحقیق کے کوئی جھوٹی خبر نہیں پھیلانی چاہیے۔

