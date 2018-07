معروف اینکر پرسن ثنا بچہ اور ریحام خان آمنے سامنے ،بڑی لڑائی کا خدشہ پیدا ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )تحریک انصاف کے چیئر مین عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان اپنی کتاب مارکیٹ میں لانے کے اعلان کے بعد سے مخالفین کی تنقید کی زد میں ہیں اور ان پر یہ الزام بھی عائد ہوتا ہے کہ کتاب لکھوانے کے لیے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے انہیں پیسے دئیے ۔اب ایک بار پھر اس ہی الزام کے باعث معروف اینکر پرسن ثنا بچہ اور ریحام خان آمنے سامنے آگئیں جس کے بعد دونوں کے درمیا ن قانونی لڑائی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ۔

تفصیل کے مطابق نجی نیوز چینل کے پروگرام میں لیگی رہنما مصدق ملک نے کہا کہ تمام الزام ہم پر لگا دئیے جاتے ہیں ،اب عمران خان اور ریحام کی شادی ہم نے کروائی اور کیا ریحام کی کتاب ہم نے لکھوائی ؟۔اس پر ثنا بچہ نے کہا کہ ملک صاحب یہ بات تو میں بھی آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ریحام خان کسی کے پے رول پر تھیں ۔اس پر مصدق ملک نے کہا آپ بتائیں کہ وہ کس کے پے رول پر تھی ،جواباً ثنا بچہ نے شہباز شریف کا نام لیا ۔اس پر ردعمل دیتے ہوئے ریحام خان نے کہا کہ آن ائیر جھوٹ بولنے پر ثنا بچہ کو عدالت لے کر جاﺅں گی ۔

Sana Bucha will be taken to court for this lie on air. @theRealYLH please watch this woman lying on TV. https://t.co/fE0BbsA62z