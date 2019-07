عمران خان کے سب سے قریبی ساتھی نعیم الحق 70 سال کے ہوگئے، سدا جوان رہنے کا ایسا نسخہ بتادیا کہ آپ بھی ہنس دیں

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان کے سب سے قریبی ساتھی نعیم الحق 70 سال کے ہوگئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی جوائن کریں اور سدا جوان رہیں۔

وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور نعیم الحق نے زندگی کی 70 بہاریں دیکھ لی ہیں۔ 11 جولائی 1949 کو کراچی میں پیدا ہونے والے نعیم الحق وزیر اعظم کے سب سے پرانے اور قریبی ترین رفقا میں سے ایک ہیں جو ہر دکھ سکھ میں ان کے ساتھ نظر آتے ہیں۔

اپنی سالگرہ کے موقع پر نعیم الحق نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا ’ خدا کی رحمت اور نوازشات لافانی ہیں، آج میں 70 برس کا ہوگیا ہوں لیکن میں بوڑھا بالکل بھی نہیں ہوا، اور اس کی وجہ پی ٹی آئی ہے۔ آج کیلئے میرا نعرہ ہے کہ اگر آپ بھی سدا جوان رہنا چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی جوائن کرلیں۔‘

Gods grace and blessings are infinite. As I turn 70 today, I don’t feel old at all. The reason must be PTI , therefore my slogan for today is join PTI and stay young. pic.twitter.com/57NRzh1Ygi