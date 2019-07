آصف زرداری کے بعد مریم نواز کا انٹرویو بھی نجی ٹی وی پر نشر ہونے سے روک دیا گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)نجی ٹی وی چینل ’’جیو نیوز‘‘پر سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری کا انٹرویو رکوائے جانے کے بعد ایک دوسرے نجی ٹی وی ’’ہم نیوز‘‘پر پاکستان مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز شریف کا انٹرویو نشر ہونے کے چند منٹ بعد ہی روک دیا گیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز شریف نے جمعرات کو نجی ٹی وی ’’ہم نیوز‘‘ پر سینئر اینکر پرسن ندیم ملک کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے جج ارشد ملک کی ویڈیو کے حوالے سے گفتگو کی۔ مریم نواز کا انٹرویو بمشکل 10 سے 11 منٹ ہی چلا تھا کہ اس کو آف ایئر کردیا گیا ہے جبکہ پروگرام کے میزبان نے بھی انٹرویو نشر ہونے سے زبردستی روکے جانے کی تصدیق کی ہے ۔دوسری طرف ’’ہم نیوز‘‘ کی جانب سے اپنے یوٹیوب چینل پر مریم نواز کے انٹرویو کا وہ حصہ شیئر کیا گیا ہے جو آن ایئر ہوا جبکہ وہی ویڈیو اینکر ندیم ملک کے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر بھی موجود ہے۔

اینکر پرسن ندیم ملک نے ٹوئٹر پر مریم نواز کا انٹرویو آف ایئر ہونے کی بات کی ہے، انہوں نے لکھا ’میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ مریم نواز کا انٹرویو لائیو شروع ہونے کے چند منٹ بعد ہی زبردستی رکوادیا گیا۔‘

Just came to know @MaryamNSharif interview has been stopped forcefully just few minutes after it started Live #Pakistan #PMLN #PTI #PPP #HumNews