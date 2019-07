انگلینڈ کے فائنل میں پہنچنے پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بار پھر بھارت کے زخموں پر نمک چھڑک دیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے انگلینڈ کو فائنل میں پہنچنے پر اس طریقے سے مبارکباد دی ہے کہ بھارتیوں کے زخم ایک بار پھر ہرے ہوگئے۔

دفاعی چیمپیئن آسٹریلیا کو ہرا کر فائنل میں رسائی حاصل کرنے والی برطانوی کرکٹ ٹیم کو ٹوئٹر پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے مبارکباد دی ۔ انہوں نے اپنے پیغام میں انتہائی ذو معنی انداز میں الفاظ کا استعمال کیا اور کہیں بھی بھارت کا نام نہیں لیا لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے کہ کس کے زخموں پر نمک چھڑکا جارہا ہے۔

انہوں نے لکھا دونوں فائنلسٹ ٹیموں نے کامیابی کے ساتھ کھیل کے میدان میں ’لائن‘ کراس کی اور بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ دونوں ٹیموں کیلئے تاریخ رقم کرنے کے یکساں مواقع ہیں کیونکہ دونوں ہی پہلی بار ورلڈ کپ جیتیں گے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ بھارت نے 26 فروری کو پاکستان کی لائن کراس کی تھی جس کا جواب 27 فروری کو ابھی نندن کی شکل میں پوری دنیا کے سامنے آیا تھا۔

Congrats Team Eng on making it to CWC19 Final.

Both finalists have successfully crossed the ‘Line’ by playing it out in the field & displaying best game. Chance for both teams to make history by lifting the Cup for the first time.

Good luck.@TomDrewUK @CTurnerFCO@BLACKCAPS