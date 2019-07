’پہلے آپ نے ان کا طیارہ گرادیا اور اب آپ ۔۔۔ ‘ ورلڈکپ سے باہر ہونے پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتیوں کے زخموں پر نمک چھڑکا تو اسد عمر بھی میدان میں آگئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے بھارت کو ہرانے والی دونوں ٹیموں (نیوزی لینڈ اور انگلینڈ) کے فائنل میں پہنچنے پر بھارتیوں پر ٹوئٹر کے ذریعے ’ ہلکا پھلکا تشدد‘ کیا تو رکن قومی اسمبلی اسد عمر بھی میدان میں آگئے۔

اسد عمر نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹ کے جواب میں کہاپہلے آپ نے ان کا طیارہ گرادیا، پھر آپ نے ان پر ایک ایسی چائے کی کوالٹی کے ذریعے تشدد کیا جو انہیں گھر پر میسر نہیں آتی اور پھر آپ نے انہیں ورلڈ کپ سے باہر ہونے پر بے رحمانہ طریقے سے ٹرول کرنا شروع کردیا۔ اسد عمر نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے درخواست کی کہ ’ ان کے ٹوٹے دلوں پر کچھ ترس کھاﺅ۔‘

خیال رہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے برطانوی کرکٹ ٹیم کے فائنل میں پہنچنے پر اپنے پیغام میں کہا تھا دونوں فائنلسٹ ٹیموں (نیوزی لینڈ ، انگلینڈ) نے کامیابی کے ساتھ کھیل کے میدان میں ’لائن‘ کراس کی اور بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ دونوں ٹیموں کیلئے تاریخ رقم کرنے کے یکساں مواقع ہیں کیونکہ دونوں ہی پہلی بار ورلڈ کپ جیتیں گے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ بھارت نے 26 فروری کو پاکستان کی ’لائن‘ کراس کی تھی جس کا جواب 27 فروری کو ابھی نندن کی شکل میں پوری دنیا کے سامنے آیا تھا۔

First you shoot down their plane, then torture them by getting them used to quality of tea which they can't get at home and then you mercilessly troll them after they get booted out of the world cup.... Show some mercy on their broken hearts ???? @peaceforchange https://t.co/SrxBujSeit