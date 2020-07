"میں بہت ڈری ہوئی ہوں" پاکستانی اداکارہ یاشما گل بھی کورونا کا شکار ہوگئیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی اداکارہ یاشما گل بھی کورونا وائرس کا شکار ہوگئیں جس کے بعد انہوں نے خود کو سیلف آئسولیٹ کرلیا ہے۔

یاشما گل نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ 3 روز قبل انہیں بخار سمیت کورونا وائرس سے منسوب بعض علامات محسوس ہوئیں جس کے بعد انہوں نے خود کو سیلف آئسولیٹ کرلیا اور فوری طور پر اپنا ٹیسٹ کرایا۔ گزشتہ شام ان کی رپورٹ مثبت آگئی، لیکن ابھی تک انہیں ابتدائی علامات ہی ظاہر ہوئی ہیں۔

3 days ago I felt feverish and mild symptoms associated with #Covid19 - so I self-isolated & got myself test immediately. Last evening the report came positive, but so far I am doing fine (alhamdulillah) except the initial symptoms.

اداکارہ نے بتایا کہ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ وہ کسی کو بھی نہیں بتائیں گی لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ ہمیں اس بیماری کو باعثِ شرمندگی نہیں بنانا بلکہ اس سے لڑتا ہے، " مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ میں ڈری ہوئی ہوں۔"

Initial thought was i won’t tell anyone - but then I realised we can’t create a stigma around this disease and we need to fight it. Keep me in your prayers ... because I am scared !