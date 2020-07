بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن کورونا میں مبتلا، ہسپتال منتقل

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن کورونا وائرس میں منتقل ہوگئے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں امیتابھ بچن نے بتایا کہ ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آگیا ہے اور انہیں علاج کیلئے ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے اہلخانہ اور سٹاف کے بھی ٹیسٹ لے لیے گئے ہیں جن کے نتائج کا انتظار ہے۔ امیتابھ بچن نے ان تمام لوگوں سے درخواست کی کہ وہ بھی اپنے ٹیسٹ کرائیں جنہوں نے گزشتہ 10 روز کے دوران ان سے ملاقات کی تھی۔

خیال رہے کہ بھارت کورونا سے متاثر ہونے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں اب تک کورونا کے 8 لاکھ 49 ہزار 785 کیسز سامنے آچکے ہیں۔ اس وبا کی وجہ سے بھارت میں ہلاکتوں کی تعداد 22 ہزار 684 ہوگئی ہے۔

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !