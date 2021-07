سی پرائم کی منی سیریز ”کراچی کہانی“کی نئی قسط ”سٹّا “ریلیز سی پرائم کی منی سیریز ”کراچی کہانی“کی نئی قسط ”سٹّا “ریلیز

کراچی (پ ر)پاکستان کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ڈیجیٹل پلیٹ فارم، See Prime نے 'کراچی کہانی' کی مختصر فلموں سے منتخب ایک اورحیرت انگیز قسط 'سٹا' اپنے یو ٹیوب چینل پر ریلیز کردی ہے۔یہ کہانی محبت، دھوکے، غم اور افسوس کے چار بڑے جذبات پر مبنی ہے۔ ریشماں ایک نوجوان لڑکی ہے جس کو اس کی ماں سگریٹ پیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑلیتی ہے۔اس کے بعد نظریات، بااختیار خواتین اور آزادیئ اظہار کے موضوعات پر دلیلوں کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا دونوں اس کیلئے کوئی ایسا درمیانی راستہ ڈھونڈ نے میں کامیاب ہو جائیں گے جس پر دونوں متفق ہوں یا دونسلوں کے بیچ ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہوجائے گی۔ ایگزیکٹیو پروڈیوسر اور See Prime کے پس پردہ خاتون سیمی نوید کہتی ہیں،"کراچی کہانی چار مختصر فلموں کی ایک منتخب سیریز ہے جن میں سے ہرفلم ایک شہر میں رہنے والے لوگوں کی مختلف داستان پیش کرتی ہے۔ 'سٹّا' کی کاسٹ میں فجر شیخ اور حنا رضوی نمایاں کردار ادا کررہے ہیں۔ اس کی ایگزیکٹیو پروڈیوسر سیمیں نوید ہیں، اسے سراج السالکین نے تحریر کیا ہے جب کہ حمادخان، احمر حسین اور حمزہ علی معاون پروڈیوسر ہیں۔ 'سٹّا' اب See Prime کے یوٹیوب چینل پر دستیاب ہے۔See Primeکے بارے میں See Prime ڈیجیٹل انٹر ٹینمنٹ پلیٹ فارم ہے جو اپنے ناظرین کیلئے نئے، متحرک اور انوکھے، اوریجنل اور منفرد موادپیش کرتا ہے۔اس نے اپنے ناظرین کارخ کامیابی کے ساتھ ان کہے اور منفرد بیانیوں کی طرف موڑ دیا ہے جس میں وہ مختلف اورمتنوع تحریروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

۔ ۲ ۔مزید معلومات کے لئے وزٹ کری:

فیس بک: https://www.facebook.com/seeprimetv/

انسٹا گرام: https://www.instagram.com/see.prime/

یوٹیوب: https://www.youtube.com/c/seeprime

.