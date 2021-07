موقع ملا تو شاہ رخ خان کی یہ چیز  میں چرا لوں گی، انوشکاشرما نے دل کی بات کہہ دی 

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ اداکارہ انوشکا شرما نے اعتراف کیا ہے کہ اگر انہیں موقع ملا تو وہ اداکار شاہ رخ خان سے ان کا بنگلہ ’منت‘ چرا لیں گی، یاد رہے کہ دونوں سٹارزکے درمیان اچھی بونڈنگ ہے، متعدد فلموں میں ایک ساتھ کام کیا۔ انوشکا شرما نے شاہ رخ خان کے ساتھ فلم ’رب نے بنا دی جوڑی‘ سے ڈیبیو کیاتھا ۔

بھارتی ٹیلی ویژن سیریز ’یاروں کی بارات‘ میں جب انوشکا شرما سے پوچھا گیا کہ اگر انہیں موقع ملے تو وہ شاہ رخ خان کی کون سی چیز چرانا چاہیں گی؟ اس پر اداکارہ کا جواب تھا ’ایسی کتنی ساری چیزیں ہیں۔۔۔ سب سے پہلے تو میں شاہ رخ خان کی تمام گھڑیاں چرا کر انہیں فروخت کر دوں گی۔‘

انوشکا شرما سے مزید پوچھا گیا کہ اس کے بعد کیا چرانا پسند کریں گی؟ اداکارہ نے ایسا جواب دیا کہ ساتھ بیٹھے کنگ خان حیران رہ گئے۔ انوشکا شرما نے کہا ’ظاہر ہے میں ان کا بنگلہ ’منت‘ چرا لوں گی۔‘ انوشکا شرما کے اس جواب پر میزبان سمیت ناظرین نے خوب قہقہے لگائے۔

