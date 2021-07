سیاسی رہنماﺅں سے سکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ، شہباز شریف کا ردعمل بھی آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) مسلم لیگ (ن) کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہبازشریف نے خیبرپختونخوا میں سیاسی رہنماوں سے سکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ مجرمانہ قرار دے دیا۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر اپنے ایک پیغام میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی ) کی حکومت کی جانب سے کے پی کے میں سیاسی رہنماوں سے سکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ مجرمانہ ہے،خاص کر جب آفتاب شیرپاﺅ ، امیر مقام اور میاں افتخار پہلے ہی حملوں کا شکار ہو چکے ہیں۔

اپوزیشن لیڈر نے سوال اٹھا یا کہ سکیورٹی واپس لینے کے بعد اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟۔

PTI govt's decision to withdraw security from the leaders of different political parties in KP is criminal, to say the least, especially when Aftab Sherpao, Amir Muqam & Mian Iftikhar have already been attacked. Who will be responsible if something untoward happens?