وزیر اعظم عمران خان نے شجر کاری کے حوالے سے اہم پیغام جاری کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیر اعظم عمرا ن خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں وزیرا عظم عمران خا ن کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں،سوات کے علاقے مٹہ میں بنجر زمین سرسبز ہو گئی ہے، آئندہ نسلوں کے لیے سرسبز پاکستان چھوڑ کر جائیں گے۔

عمران خان نے اپنے پیغام میں بلین ٹری سونامی پروگرام کے تحت سوات میں کی جانے والی شجرکاری کی ویڈیو بھی جاری کی۔

Matta in Swat - Barren hills turning green. Incredible results from our Billion Tree Tsunami campaign in Khyber Pukhtunkhwa. InshaAllah we will leave a clean and green Pakistan for future generations. pic.twitter.com/HpkUlA88FR