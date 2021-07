اسلام آباد کی مختلف گلیوں کو سیل کرنے کے احکامات جاری ، کون کونسے علاقے شامل ہیں ؟جانئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)عالمی وبا کورونا وائرس کی چوتھی لہر کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی بعض گلیوں کو سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیئے گئے۔

تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر سے جاری بیان میں کہا کہ گزشتہ چار دنوں کے دوران شہر کورونا کی شرح ایک فیصد سے بڑھ کر 5فیصد تک پہنچ چکی ہے، اسلام آباد کے علاقے قرطبہ ٹاﺅن کھنہ کی گلی نمبر 13، سیکٹر جی 11/2کی گلی نمبر 19، ایف 6/3کی گلی نمبر 19، جی 7/2 کی گلی نمبر 24، سواں گارڈن بلاک ایچ کی گلی نمبر 29، کیپس اکیڈمی پی ڈبلیو ڈی اور آئی ایم اسکول بوائز ایف 8/3کو سیل کو پیر کی رات 9بجے سے سیل کر دیا جائے گا۔

In 4 days covid ratio has jumped from less than 1% to 5%. Following areas are being sealed from 9 am tmrw.

Street 13 Qurtaba Town, Khanna

Street 18 G-11/2

Street 19 F-6/3

Street 24 G-7/2

Street 29 Block H soan Garden

Kips Academy PWD

IM School Boys F-8/3 pic.twitter.com/MuK9rJLq28