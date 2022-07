شدید بارشوں سے سیلابی ریلا موٹر وے ایم نائن پر بھی آگیا

کراچی (ویب ڈ یسک) شدید بارشوں سے سیلابی ریلا موٹر وے ایم نائن پر بھی آگیا تاہم کراچی سےحیدرآباد جانے والے ایک ٹریک پر سیلابی پانی کی سطح کم ہو گئی تاہم ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔

اس کے علاوہ حیدرآباد سے کراچی آنے والا ٹریک کلیئر ہے اور اسی پر دوطرفہ ٹریفک چلایا جارہا ہے۔

دوسری جانب ٹول پلازہ دنبہ گوٹھ کے پاس گاڑی نالے میں گرگئی جس میں 2 افراد سوار تھے۔ریسکیو ذرائع کے مطابق ایک شخص کو گاڑی سے نکال لیا گیا اور دوسرے شخص کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔

Over 300 mm of rain and #Karachi Hyderabad Motorway M9 is submerged!#KarachiRain pic.twitter.com/lLtfEsbcWd