دوران پرواز ہی پی آئی اے کے عملے نے مسافروں کیساتھ مل کر عید منالی، تصاویر منظرعام پر

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن (پی آئی اے) کے عملے نے دوران پرواز ہی مسافروں کے ساتھ عید منائی، اس موقع پر خصوصی کیک بھی کاٹا گیا جس کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ہیں۔

ترجمان کے مطابق پی آئی اے نے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بانٹنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے۔اندرونِ ملک پروازوں پر مسافروں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کے لیے عید کا کیک، بریانی اور شیر خرما خصوصی طور پر پیش کیا گیا۔

As part of #eiduladha2022 festivities, #PIA celebrated the occasion with special Eid cakes and meal menu, onboard domestic flights, with our valued guests. We strive to make the traveling experience as homely as possible, because PIA is truly, Pakistan's own airline. pic.twitter.com/CuB1FaBkhb