وزیراعظم کا وزیراعلیٰ سندھ سے رابطہ، پیشکش کردی

کراچی (ویب ڈیسک) بارشوں کے بعد کراچی میں پیدا ہونے والی صورتحال پر وزیراعظم نے وزیراعلیٰ سندھ سے رابطہ کرکے ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی ہے۔

ٹوئٹر پر جاری بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، کراچی میں بارشوں کے بعد پیدا صورتحال پر سندھ حکومت کو ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی ہے، کراچی میں موسلادھار بارشوں سے نقصانات پر دکھ ہے، یقین ہے سندھ حکومت وزیراعلیٰ سندھ کی قابل قیادت میں زندگی کو معمول پر لائے گی۔

Just spoke to CM Syed Murad Ali Shah. Deeply saddened by the tragic losses due to torrential rains in Karachi. I am confident that Sindh govt will rise to the occasion & bring life back to normal under the able leadership of CM Sindh. Have offered to extend every possible support