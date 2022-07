آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے حج کی سعادت حاصل کرلی

مکہ مکرمہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فریضہ حج ادا کرلیا۔

نجی ٹی وی اے آر وائی نیوز کے مطابق جنرل باجوہ طواف کے دوران لوگوں میں گھل مل گئے اور ان کے ساتھ تصاویر بنواتے رہے۔

پاکستانی حجاج کرام آرمی چیف کو اپنے بیچ دیکھ کر انتہائی پرجوش ہوگئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے حجاج کرام سے کہا کہ وہ پاکستان کیلئے دعا کریں۔

People Love their #ArmyChief as shown in this vedio

MashaAllah! pic.twitter.com/LSWS4cYT4S