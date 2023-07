”فریڈم“، ”لبرٹی“ اور امریکہ ”فریڈم“، ”لبرٹی“ اور امریکہ

ابھی مجھے ”فریڈم“ اور ”لبرٹی“ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے لیکن بنیادی طور پر امریکہ کے حوالے سے پہلے میں واضح کر دوں کہ ان دونوں الفاظ کا اردو میں ترجمہ ”آزادی“ کیا جاتا ہے لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ”لبرٹی“ کسی سامراجی، نو آبادیاتی یا جبرو تشدد کی قوت کے خلاف کسی تحریک کے نتیجے میں غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزاد فضاء میں سانس لینے کے عمل والی ”آزادی“ ہے۔ اس طرح ایک آزاد مملکت کے قیام کے بعد اس میں بسنے والے عوام کو معاشی، سیاسی، مذہبی، سماجی اور ہر اعتبار سے حقوق دینے والی آزادی کو ”فریڈم“ کہتے ہیں۔ عوام کو ملنے والی یہ آزادی یا جمہوریت قوت کا سرچشمہ تو عوام کو قرار دیتی ہے لیکن چونکہ کروڑوں کی تعداد میں عوام عملاً اس قوت کا خود استعمال نہیں کر سکتے اس لئے وہ جمہوری نظام کے تحت یہ ذمہ داری اپنے نمائندوں کو منتقل کر دیتے ہیں جو کثرت رائے سے حکمرانی کی اعلیٰ ترین دستاویز یعنی آئین اور نظام حکومت چلانے کے لئے انتظامیہ تشکیل دیتی ہے۔ یہ تو تھیوری کی بات ہے لیکن عملی طور پر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ عوام کی نمائندگی کرنے والی یہ انتظامیہ انہی عوام کا رگڑا لگانا شروع کر دیتی ہے۔ میرا مطلب ہے عوام کے اس حصے کو جبر و تشدد کا نشانہ بنانے لگ جاتی ہے جو بھیڑ بکریوں کی طرح آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنے سے انکار کر دے۔ ایسا مغربی ملک میں شاذو نادر ہی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن تیسری دنیا ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا ہوں اور آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ میرا موضوع امریکہ کا یوم آزادی یا چار جولائی نہیں ہے لیکن اس تحریر کا سبب یہی بنا ہے جو میں اسی دن بیٹھ کر لکھ رہا ہوں۔ مجھے اس وقت امریکہ کا حلف نامہ یاد آ رہا ہے جسے سرکاری عہدیدار اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے آغاز پر پڑھتے ہیں۔ امریکہ چونکہ اپنے آپ کو ”غیر مذہبی“ ملک سمجھتا ہے اس لئے سرکاری دستاویزات میں خدا (GOD) کے لفظ کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ تاہم 1954ء میں صدر آئزن ہاور کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے کانگریس نے اس لفظ کو حلف نامے میں شامل کیا جو ترمیم کے بعد اس طرح بدل گیا۔

”میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے پرچم اور اس ریاست سے جس کی یہ نمائندگی کرتا ہے وفاداری کا عہد کرتا ہوں۔ خدا کے زیر سایہ یہ ایک قوم ہے جو ناقابل تقسیم ہے جہاں ہر شخص کو آزادی اور انصاف میسر ہے۔“ مجھے یہ حلف نامہ اس لئے یاد آیا کہ امریکی ریاست بجا طور پر یہ فخریہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہاں دیگر ممالک کی نسبت یقیناً حقیقی طور پر آزادی اور انصاف میسر ہے۔ جبکہ پاکستان جیسے ممالک میں یہ تصور آئینی ا ور قانونی دستاویز میں ضرور ملتا ہے لیکن پریکٹس اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ اور ہندوستان دونوں نے برطانیہ کی غلامی میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد آزادی حاصل کی لیکن مختلف طرح سے پہلے آپ کو ہندوستان کی آزادی کا مختصر حال سنانا چاہتا ہوں جس کے نتیجے میں ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہوا اور پاکستان اور بھارت وجود میں آئے۔ ہندوستان میں رہنے والے تمام طبقوں ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں اور دیگر قوموں کی ایک ہی نمائندہ تنظیم تھی، آل انڈیا کانگریس۔ ہندوستان کے تمام باشندوں نے مل کر تاج برطانیہ کے خلاف 1857ء میں بغاوت کر کے جنگ آزادی لڑی جو کچھ گروہوں کی غداری کے باعث ناکامی کا شکار ہو گئی۔ تاہم بیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں کانگریس کی قیادت میں آزادی کی جدوجہد شروع ہوئی۔ پھر ہندوستانی مسلمانوں نے اپنی الگ تنظیم مسلم لیگ کے نام سے بنا لی لیکن مسلم لیگ بھی ایک متحدہ ہندوستان کی آزادی کے حق میں تھی۔ اس دوران کانگریس کی اعلیٰ قیادت میں ایک دو ہندو لیڈروں کی طرف سے اس شبے کا اظہار کیا گیا کہ متحدہ ہندوستان آزاد ہوا تو اس میں موجود مسلم اقلیت ہندو اکثریت کے لئے مسائل پیدا کرے گی۔ اس کے بعد مسلم لیگ کے لیڈروں نے بھی قائد اعظم کی قیادت میں یہ فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کے لئے ایک الگ وطن ہی ان کی حقیقی آزادی کی ضمانت دے سکتا ہے۔

اس الگ وطن کے لئے پاکستان کا لفظ کہاں سے آیا یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے مجھے ذاتی طور اس کہانی کے مرکزی کرداروں سے براہ راست یہ کہانی سننے کا شرف حاصل ہے۔ لندن میں ہندوستانی مسلم طلباء نے ”انڈین مسلم فیڈریشن“ کے نام سے ایک تنظیم بنائی جس کے صدر میرے رشتے کے ماموں میاں عبدالحق تھے جبکہ دیگر اہم عہدیداروں میں نواز کالا باغ، نواب یامین، چودھری رحمت علی اور خواجہ عبدالرحیم شامل تھے۔ انہوں نے ایک پمفلٹ (Now or Never) (اب یا کبھی نہیں) کے نام سے چھاپا جو پوری تنظیم نے مل کر تیار کیا تھا لیکن یہ پمفلٹ چودھری رحمت علی کے نا م سے چھپا کیونکہ وہ واحد طالب علم تھے جن کا انڈین سول سروس یا کسی جاگیردار گھرانے سے تعلق نہیں تھا۔ دوسرے طالب علم خود یا ان کے خاندان انگریز حکومت کے عتاب کا شکار ہو سکتے تھے۔ میاں عبدالحق مرحوم نے مجھے بتایا کہ ”پاکستان“ کا لفظ دراصل خواجہ عبدالرحیم نے تجویز کیا تھا اور میں نے خود مال روڈ لاہور پر خواجہ صاحب سے مل کر اس کی تصدیق کرائی تھی لیکن چونکہ یہ سب دوست تھے اس لئے اس کا کریڈٹ جو چودھری رحمت علی کو دیا گیا اس پر انہوں نے شور نہیں مچایا۔ دراصل یہ کریڈٹ ان کو اس لئے مل گیا کہ جس پمفلٹ میں پہلی مرتبہ۔ ”پاکستان“ کا لفظ لکھا گیا اس پر مخصوص وجوہات کی بناء پر ان کا نام لکھا گیا۔

مقبوضہ امریکہ میں ہندوستان کے برعکس ”یو ایس اے“ کا قیام برطانوی سامراج کے مشورے سے نہیں ہوا۔ شمالی امریکہ کی تیرہ کالونیوں نے اپنے مشترکہ اجلاس میں برطانیہ کے بادشاہ جارج سوئم کی حاکمیت سے بغاوت کرتے ہوئے اپنی متحدہ مملکت بنانے کا اعلان کر دیا۔ تیرہ ریاستوں کے نمائندوں نے پنسلونیا ریاست کے شہر فلاڈلفیا میں 2 جولائی 1776ء کو آزاد مملکت کے قیام کی قرارداد منظور کی اور ”اعلان خود مختاری“ کی دستاویز پر دستخط کئے جبکہ اس کا باقاعدہ اعلان دو دن بعد یعنی چار جولائی کو کیا گیا۔ پھر اس میں مزید ریاستیں شامل ہوتی گئیں جن کی کل تعداد اس وقت پچاس ہے اور دارلحکومت واشنگٹن ڈی سی اس کے علاوہ ہے۔

برطانیہ کی سابق غلام ”یو ایس اے“ نے اپنی اس آزادی کی قدرو منزلت کو جانا اور اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ”لبرٹی“ کے حصول کے بعد اپنے عوام میں نسلی امتیاز ختم کرتے ہوئے ان کو صحیح معنوں میں ”فریڈم“ دی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت میں ایک سیاہ فام بھی سفید فام اکثریت والے اس ملک کا صدر بنا۔ اپنی اسی آزادی اور جمہوریت کی قوت سے اس نے بغیر کسی امتیاز کے اپنے تمام شہریوں کو آگے بڑھنے اور ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنے کا عہد کیا۔ ترقی بھی ایسی کہ اس نے پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور اپنے سابق سامراجی آقا برطانیہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی اولین سپر پاور بن گیا۔

اِدھر پاکستان جو ایک عظیم نظریئے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا اور ایک اسلامی جمہوریہ تھا وہ اسلام اور جمہوریت دونوں سے دور ہوتا گیا۔ اسلامی اصول اور عوام کی حقیقی آزادی کے تصورات آئینی اور قانونی دستاویزات میں تو موجود رہے لیکن عمل اس کے برعکس ہوتا رہا۔ حکمرانوں سے لے کر زندگی کے ہر شعبے میں کرپشن، لوٹ کھسوٹ اور کمزور لوگوں کا طاقت ور قوتوں کے ذریعے استحصال رواج پا گیا۔ معیشت تباہ اور سیاست بھی تباہ۔ 14 اگست 1947ء کو ”لبرٹی“ ضروری ملی لیکن اس کے بعد عوام کو ”فریڈم“ صرف نام کی ملی۔ کتابوں میں لکھا گیا کہ قوت کا اصل سرچشمہ عوام ہیں لیکن عوام کے ووٹوں سے برسر اقتدار آنے والے حکمرانوں نے پاکستان کے ابتدائی دور کی مخلصانہ قیادت کو چھوڑ کر، ہمیشہ اس کو ہی رگڑا لگایا یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ امریکہ نے ”لبرٹی“ حاصل کر کے ”فریڈم“ کی عملی پریکٹس کی اور پاکستان میں ”لبرٹی“ کے حصول کے بعد ”فریڈم“ سے جو کھلواڑ کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس نشست میں ”فریڈم“ اور ”لبرٹی“ کے حوالے سے بس اتنی سی گفتگو کرنی تھی۔