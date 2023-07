ٹائیگر سفاری میں شوہر سے لڑنے کیلئے گاڑی سے باہر نکلنے والی خاتون کو شیر گھسیٹ کر لے گیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) سوشل میڈیا کے تقریباً سب ہی پیلٹ فارمز پر اس وقت ایک خوفناک ویڈیو وائرل ہے جسے دیکھ کر انٹرنیٹ صارفین دنگ رہ گئے ہیں۔

یہ ویڈیو بھارتی سیر و تفریح کے مقام ٹائیگر سفاری کی ہے جہاں گھومنے کے لیے آنے والی ایک فیملی کے ساتھ خوفناک حادثہ پیش آیا۔ملینیئرز ٹریولز نامی سوشل میڈیا پیج کے مطابق اس ویڈیو میں نظر آنے والی خاتون اپنے شوہر سے جھگڑنے کی غرض سے گاڑی سے باہر نکلتی ہیں۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون گاڑی کی ایک جانب سے دوسری جانب پہنچ کر کھڑی ہی ہوتی ہیں کہ ایک شیر آ کر اُنہیں گھسیٹتا ہوا جھاڑیوں میں لے جاتا ہے۔یہ منظر دیکھ کر ناصرف خاتون کا شوہر بلکہ بیٹا بھی اُن کی جان بچانے کے لیے گاڑی سے باہر نکل کر اُن کے پیچھے بھاگتے ہیں۔

