سعودی ایئرپورٹ نے فضائی سفر کے دوران ممنوعہ اشیاءکی فہرست جاری کر دی

جدہ(مانیٹرنگ ڈیسک) سعودی عرب کے شہر جدہ کے شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف سے فضائی سفر کے دوران ممنوعہ اشیاءکی فہرست جاری کر دی گئی۔نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق ایئرپورٹ کے آفیشل ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر ایک ٹویٹ میں ان اشیاءکی فہرست بتاتے ہوئے وارننگ دی گئی ہے کہ جو مسافر یہ اشیاءساتھ لائے گا ، نہ صرف یہ اشیاءضبط کر لی جائیں گی بلکہ ممکنہ طور پر اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔

Dear Pilgrim

Prior to LastCall

Get to know dangerous and prohibited goods ⚠️⛔️

During your flight via #KingAbdulazizAirport #ItsAnHonorToServeYou pic.twitter.com/dheKCkLYi2