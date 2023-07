طیارے کا وزن بڑھنے پر 19مسافرآف لوڈ

لانزروٹی (ڈیلی پاکستان آن لائن) لانزروٹی سے لیورپول جانے کیلئے تیار برطانوی ایئر لائن نے ٹیک آف کے لئے طیارے کا وزن زیادہ ہونے کے باعث 19 مسافروں کو طیارے سے اُتار دیا۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق فلائٹ کو صبح 9بجکر 45منٹ پر ٹیک آف کرنا تھا لیکن خراب موسم اور وزن کی وجہ سے ٹیک آف میں 2گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔

مسافروں سے کہا گیا کہ وہ رضاکارانہ طور پر طیارے سے اترنے کا فیصلہ کرلیں ،جس کے بعد طیارے نے صبح 11بجکر45 منٹ پر اُڑان بھری۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں پائلٹ کو جہاز میں موجود مسافروں کو صورتحال بتاتے ہوئے بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

#easyJet's Captain asked 20 passengers to leave the aircraft because it was overweight and wouldn't be able to takeoff from #Lanzarote due to wind and warm weather. The flight from Lanzarote to #Liverpool was delayed by about 2 hours.

???? ©razza699/TikTok#Spain #uk #aviation pic.twitter.com/oa8pi4Imox