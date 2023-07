ترکیہ کی نیٹو رکنیت کیلئے سویڈن کی حمایت

انقرہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) ترکیہ نے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کی رکنیت کیلئے سویڈن کی حمایت کردی

ترک صدر رجب طیب اردگان نے اپنا ویٹو واپس لے لیا، ترکیہ کی مخالفت کے سبب ہی سویڈن اب تک نیٹو میں شامل نہیں ہو رہا تھا۔

وائٹ ہاؤس کی جانب سےجاری بیان کے مطابق اردگان کی جانب سے حمایت کے اعلان سے ایک دن قبل امریکی صدر جو بائیدن نے ترک صدر سے ٹیلیفونک رابطہ کیا تھا۔

سویڈن کی جانب سے ترکیہ کے کرد علیحدگی پسندوں کو پناہ دیے جانے پر انقرہ اور اسٹاک ہوم کے درمیان ایک سال سے کشیدگی چل رہی تھی جس میں اس وقت اضافہ ہوا جب سویڈش انتہا پسندوں نے رواں برس کے آغاز میں ترک سفارتخانے کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔

سویڈن میں حالیہ گستاخانے واقعے سے اس کشیدگی میں مزید اضافے کا خدشہ تھا لیکن سویڈش حکومت نے نہ صرف حالیہ واقعے کی مذمت کی بلکہ بے حرمتی کرنے والے بدبخت عراقی پناہ گزین کے خلاف کارروائی بھی شروع کردی۔

ترک صدر اردگان اور سویڈن کے وزیراعظم کے درمیان لتھوانیا کے شہر ویلنیوس میں ملاقات ہوئی جس کی میزبانی نیٹو کے سربراہ جینز سٹولٹن برگ نے کی۔

دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے بعد نیٹو سربراہ نے اعلان کیا کہ اردگان نے سویڈن کی نیٹو رکنیت کی حمایت کردی ہے اور اپنی پارلیمنٹ سے کہا ہے کہ وہ فیصلے کی جلد سے جلد توثیق کر دے۔

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba