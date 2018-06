دبئی کے حکمران شیخ محمدبن راشد المکتوم کے سر پر پرندے نے ایسا کام کردیا کہ ارد گرد موجود لوگ بے اختیار مسکرا اٹھے

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد المکتوم اور ان کے بیٹے شہزادہ ہمدان بن محمد نے نایاب پرندے ہبرواکے ساتھ وقت گزارا۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتاہے کہ شیخ محمد بن راشد پرندوں کو کھانا کھلا رہے ہیں کہ اس دوران پرندہ شہزادہ ہمدان کے سر سے اڑ کرشیخ محمد بن راشد کے سر پر آبیٹھا جس پر انہوں نے گھبرانے کے بجائے مسکرا کر اپنی دلچسپی اور پرندوں سے محبت کا اظہار کیا۔اس موقع پر ان کے قریب موجود لوگ بھی ہنسنے پر مجبور ہو گئے۔دبئی کے حکمراں کی پرندوں کے ساتھ وقت گزاری کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی مقبولیت حاصل کررہی ہے۔

ویڈیو دیکھیں

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Ruler of Dubai likes to feed the birds of the Houbara .. These birds in turn love to follow him and landing on his turban. pic.twitter.com/gWHFoznrlK