محمد حفیظ کے ڈاکٹر بھی کورونا سے انتقال کرگئے

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان میں کورونا وائرس سے ایک اور ڈاکٹر جان کی بازی ہار گیا۔ سرگودھا میں ڈاکٹر تنویر وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ انہوں نے قومی کرکٹر محمد حفیظ کا بچپن میں علاج بھی کیا تھا۔

So sad really, He was my childhood Doctor in Sargodha & indeed was a Kind & Great man. Condolences to his family, May Almighty Allah bless him jannah Aameen https://t.co/ZUI9MkEg6c