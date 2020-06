”انہیں جواب دینا ہو گا“شہباز شریف کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد مریم نواز میدان میں آگئیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے شہباز شریف کی صحت کو مزید بگاڑنے والوں کو جواب دینا ہو گا۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر سے جاری اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا ہے کہ شہباز شریف کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ ثابت ہوتا ہے کہ شہباز شریف کے شکوک بے وجہ نہیں تھے۔انہوں نے مزید کہا کہ جنہوں نے شہباز شریف کی گرتی صحت کو جانتے بوجھتے مزید بگاڑا، انہیں جواب دینا ہو گا۔ اللہ تعالی شہباز شریف اور کورونا سے متاثر تمام مریضوں کو صحت کاملہ عطا کرے۔

@CMShehbaz has contracted Corona which proves that his apprehensions were not unfounded. Those who imperilled his already frail health knowing his suspecptibilty, will have to answer. For this & for everything. One day. May Allah restore him & all affected to perfect health. Amen pic.twitter.com/4GBJl6tubv