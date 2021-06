اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) مشیر تجارت رزاق داؤد نے کہا ہے کہ روس نے پاکستانی چاول کی ایکسپورٹ آج سے شرو ع ہوگی ، ابتدائی طور پر چار کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ ’ چاول کی ایکسپورٹ میں اہم پیش رفت ہوئی ، روس نے پاکستان سے چاول امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ، روس کو پاکستان کے چاول کی ایکسپورٹ آج سے شرو ع ہوگی ، ابتدائی طور پر چار کمپنیوں کو اجازت دی گئی ، مزید اور کمپنیوں کو چاول کی ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے۔‘

واضح رہے کہ اس سے قبل پاکستان آم کو آسڑیلیا اور جاپان میں ایکسپورٹ کی اجازت مل چکی ہے۔

Breakthrough in Rice Exports! We are glad to share that Russia has allowed import of Pakistan’s rice from 11 June 2021. Initially 4 firms have been allowed & more will be allowed after virtual inspection by Russian Authorities which would be coordinated by DPP.