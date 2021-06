شکیب الحسن میچ کے دوران آپے سے باہر، ایمپائر سے الجھ  پڑے ، ویڈیو بھی سامنے آگئی

ڈھاکہ(ڈیلی پاکستان آن لائن )بنگلہ دیش کے آل راؤنڈر شکیب الحسن ڈھاکا لیگ کے دوران کھلیے گئے میچ میں آپے سے باہر ہوگئے، شکیب الحسن دوران میچ 2 مرتبہ امپائرز سے لڑ پڑے اور اسٹمپس اکھاڑ پھینکیں۔

ڈھاکہ لیگ میں دوران میچ میں شکیب الحسن ایمپائر سے الجھے اور اس دوران وکٹوں کو بھی ٹانگ ماری،کھلاڑی کو آؤٹ نہ دینے پر شکیب الحسن آپے سے باہر ہوئے تھے۔شائقین کرکٹ نے شکیب الحسن کی اس حرکت پر مایوسی اور غصے کا اظہار کیا ہے۔ ​شائقین کی تنقید کے بعد شکیب الحسن نے اپنی حرکت پر معافی مانگ لی ہے۔شکیب الحسن نے کہا کہ میری حرکت سے میچ خراب ہوا جس پر میں معذرت خواہ ہوں۔ہ مجھے امید ہے آئندہ کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا

Genuinely unbelievable scenes...

Shakib Al Hasan completely loses it - not once, but twice!

Wait for when he pulls the stumps out ???? pic.twitter.com/C693fmsLKv