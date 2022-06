ایمبولینس کا کرایہ نہ ہونے پر بھارتی شہری اپنی بیٹی کی لاش کندھوں پر اٹھائے پیدل گھر جانے پر مجبور ہوگیا

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں ایمبولینس کا کرایہ نہ ہونے پر ایک شخص اپنی 4سالہ بچی کی میت کندھے پر اٹھاکر 50کلومیٹر دور پیدل اپنے گھر جانے پر مجبور ہو گیا۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق یہ المناک واقعہ ریاست مدھیاپردیش کے ضلع چھترپور میں 6جون کو پیش آیا ۔یہ میاں بیوی اپنی بچی، جس کا نام رادھا بتایا گیا ہے، کو علاج کے لیے اپنے گاﺅں بکسواہا سے 50کلومیٹر دور شہر دموہ کے ہسپتال میں لائے مگر بچی جانبر نہ ہو سکی۔

رپورٹ کے مطابق سہ پہر 2بجے بچی کی موت واقع ہوئی اور ہسپتال سٹاف نے بچی کی میت لیجانے کے لیے ایمبولینس دینے سے انکار کر دیا۔ نجی ایمبولینس لینے کے لیے بچی کے باپ لکشمن آہیروار کے پاس پیسے نہ تھے چنانچہ اس نے میت اٹھا کر اپنے کندھے سے لگائی اور بیوی کو لے کر پیدل چل دیا۔

لکشمن آہیروار کا کہنا تھا کہ آدھا سفر طے کرنے کے بعد ہم نے فون کرکے بکسواہا نگرپنجایت سے بھی ایمبولینس یا کوئی اور گاڑی بھجوانے کی درخواست کی مگر وہاں سے بھی کوئی مثبت جواب نہ آیا اور ہم 50کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرکے اپنے گاﺅں پہنچے۔لکشمن نے بتایا کہ راستے میں میاں بیوی باری باری اپنی بچی کی میت اٹھا کر چلتے رہے۔

Madhya Pradesh: A family carried a 4-year-old girl on their shoulders after a government hospital management in Chhatarpur refused to give an ambulance. The family was compelled to wrap the body in a blanket and take it secretly by bus to their hometown. pic.twitter.com/DFrpm7XYpb