بیٹے کی لاش وصولی کی رقم ادا کرنے کیلئے بوڑھے ماں باپ بھیک مانگنے پر مجبورہوگئے

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں ایک سرکاری ہسپتال کے عملے نے جوان بیٹے کی لاش کے عوض مبینہ طور پر50ہزار بھارتی روپے (تقریباً 1لاکھ 30ہزار پاکستانی روپے) رشوت مانگ کر بوڑھے ماں باپ کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ نیوز 18ڈاٹ کام کے مطابق یہ انسانیت سوز واقعہ ریاست بہار میں پیش آیا ہے جس کے شہر سمستی پور میں بھیک مانگتے اس میاں بیوی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ہے۔

رپورٹ کے مطابق اس ویڈیو میں مرد اور خاتون بتاتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا صدر ہسپتال میں انتقال ہو گیا تھا اور ہسپتال کے عملے نے ان سے بیٹے کی میت لینے کے لیے 50ہزار روپے رشوت مانگ لی ہے۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے متوفی نوجوان کے باپ مہیش ٹھاکر نے کہا کہ ”کچھ عرصہ قبل میرا بیٹا لاپتہ ہو گیا تھا۔ اب ہمیں صدر ہسپتال سمستی پور سے ایک فون کال آئی اور ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے بیٹے کی لاش صدر ہسپتال میں پڑی ہے، آ کر لے جائیں۔ جب ہم لاش لینے گئے تو ہسپتال کے مردہ خانے کے عملے نے 50ہزار روپے رشوت کا مطالبہ کر دیا۔“

