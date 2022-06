شاہد آفریدی نے اپنے گھر پہنچنے پر استقبال کی ویڈیو شیئر کر دی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ٹیسٹ کرکٹر شاہد خان آفریدی کے گھر پہنچنے پر اپنی بیٹیوں کی جانب سے استقبال کی ویڈیو شیئر کردی۔

اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر شاہد آفریدی نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں ان کے گھر پہنچنے پر چھوٹی بیٹی دوڑ کر ان کے گلے لگ جاتی ہے۔شاہد آفریدی نے اپنے پیغام میں کہا کہ گھر واپس آنے پر اس سے بہتر کوئی احساس نہیں۔ بے شک بیٹیاں ہوتی ہی رحمت ہیں۔سابق کپتان کی ویڈیو کو سوشل میڈیا صارفین خوب پسند کر رہے ہیں اور اس پر تبصرے بھی کر رہے ہیں۔

No better feeling than coming back home to this. Beshak betiyaan hoti he rehmat hain???? pic.twitter.com/BrjKAH6eD8