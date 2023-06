بگ باس کی فاتح اداکارہ روبینہ دلیک کی کارحادثے کا شکار، اداکارہ زخمی ، ہسپتال منتقل کرنا پڑگئی

ممبئی (ویب ڈیسک) بھارتی ڈراموں کی مایہ ناز اداکارہ اور رئیلیٹی شو بگ باس سیزن 14 کی فاتح روبینہ دلیک کی گاڑی کو ممبئی میں حادثہ پیش آیا ہے، اداکارہ اس وقت صدمے کی کیفیت میں ہیں۔

روبینہ دلیک کی گاڑی کو 10 جون بروز ہفتے کو ٹرک نے ٹکر ماری جس کی اطلاع ان کے شوہر اداکار ابھینو شکلا نے ٹوئٹر پر دی، بعدازاں روبینہ نے بھی ٹوئٹر پر پیغام جاری کیا۔ ابھینو شکلا نے ٹوئٹ میں دو گاڑیوں کی تصاویر پوسٹ کیں جنہیں نقصان پہنچا تھا اور لکھا 'یہ ہمارے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، فون میں مصروف ٹریفک سگنلز توڑنے والے احمقوں سے ہوشیار رہیں، روبینہ اس وقت گاڑی میں تھیں جسے طبی امداد کے لیے لے جایا گیا'۔

اداکارہ کے شوہر نے ممبئی پولیس سے بھی اس واقعہ پر کارروائی کرنے کی درخواست کی ہے۔

Due to the impact I hit my head and lower back, so was in a state of shock, but we ran medical tests,everything is Good….

Legal action has been taken against the reckless truck driver , but the damage is done! I urge you all to be mindful on road ???????? Rules r for our own safety ! https://t.co/HFB2xpPZVy