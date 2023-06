سمندری طوفان کا خطرہ شرجیل میمن نے اہم ٹوئٹ کر دی 

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہاہے کہ حکومت سندھ کی ساحلی علاقوں میں موسم کی صورتحال پر مکمل نظر ہے،ماہی گیروں کوگہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹوئٹ میں شرجیل میمن نے کہاکہ ساحلی علاقوں کے اضلاع کی انتظامیہ پوری طور چوکس ہے، وزیراعلیٰ سندھ نے سرکاری ملازمین کو اضلاع سے باہر نہ جانے کی ہدایت کی ہے ۔

Government of sindh is completely monitoring the situation of weather in coastal areas. Fisherman are directed not to go to deep sea, administrations of the districts of the coastal areas are completely vigilant and on alert. Government employees are directed by the CM Sindh that…