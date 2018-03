خواجہ آصف کے ساتھ پیش آنے والاواقعہ افسوس ناک،تاہم وہ اپنی صفوں میں مجرم تلاش کریں:عثمان ڈار

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل عثمان ڈار نے سیالکوٹ میں وزیر خارجہ خواجہ آصف کے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کی مذمت کی ہے تاہم ان کا کہنا ہے کہ واقعے کا ذمہ دار سیاسی مخالفین کو قرار دینا بے شرمی اور ڈھٹائی ہے۔

Though Khawaja Asif is a ruthless crook & has churned out extreme filth on PTI women but having said that, I strongly condemn this incident of throwing ink on him. This is a dangerous trend and we all must shun & discourage it and promote tolerance to difference of opinion