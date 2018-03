صحافی مبین رشید کا چینل ” اے ون ٹی وی“ 23 مارچ کو لانچ ہوگا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف صحافی مبین رشید نے رواں ماہ کے اختتام پر ” اے ون ٹی وی “ کے نام سے انفوٹینمنٹ چینل لانچ کرنے کا اعلان کردیا ، چینل سکائی پر برطانیہ اور پاکستان میں ریلیز کیا جائے گا۔

معروف صحافی مبین رشید نے مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ کام کیا ہے جبکہ وہ 2015 میں لندن میں انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس کا کامیاب انعقاد بھی کراچکے ہیں ، اب انہوں نے اپنا چینل اے ون ٹی وی لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو سکائی پر رواں ماہ کے اختتام پر ریلیز کیا جائے گا۔ چینل لندن سے آن ایئر کیا جائے گا جس کے 4 سٹوڈیوز ہیں اور یہ ہر 3 گھنٹے بعد ایک گھنٹے کا نیوز بلیٹن نشر کرے گا جبکہ اس پر پاکستانی اور بھارتی فلمیں بھی نشر ہوں گی۔ اے ون ٹی وی رات 8 سے 10 کے دوران ٹی وی ڈرامے بھی پیش کرے گا۔

مبین رشید کا کہنا ہے کہ وہ ” اے ون ٹی وی “ کی لانچ کے حوالے سے بہت ہی پرجوش ہیں، اس چینل کے ذریعے برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کو ان کے آبائی ملک کی سرگرمیاں دکھائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے چینل پر برطانیہ سمیت یورپ بھر کی خبریں بھی نشر کی جائیں گی۔ خیال رہے کہ ” اے ون ٹی وی “ 23 مارچ کو سکائی چینل پر 869 نمبر پر لانچ کیا جائے گا۔

۔۔۔ چینل کا پرومو دیکھیں ۔۔۔

برطانیہ میں رہنے والے صارفین ذیل میں دیے گئے طریقے سے چینل تلاش کرسکتے ہیں

-> Using your Sky Digi remote, go to Services Menu

-> Select System Setup

-> Select Add Channels

-> Enter frequency: 11.464 (H), FEC: 5/6, SR: 22000 / DVB-S / QPSK

-> Find Channels and Press SELECT

-> Highlight “54215″ service and press Yellow button

-> Return to Services Menu

-> Other Channels (6) on STB / (8) on Sky+

-> Click on “54215″ to view the channel

مزید : برطانیہ