نواز شریف پر ”جوتا حملہ“ تحریک انصاف نے ایسا بیان جاری کر دیا کہ شیخ رشید بھی حیران رہ جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعظم نواز شریف پر جامعہ نعیمیہ میں شہری کی جانب سے جوتا پھینکے جانے پر تمام حلقوں کی جانب سے شدید مذمت کی جا رہی ہے۔پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے آفیشل ٹوئٹر ہینڈل سے بھی اس واقعے کی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے لئے بحیثیت قوم ایک لمحہ فکریہ ہے۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Shoe thrown at Nawaz Sharif at Jamia Naemia, Lahore, where the politics going ? pic.twitter.com/MfGrChtFQQ