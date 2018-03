”نواز شریف پر جوتا کسی اور نے پھینکا اور۔۔۔“ لال ٹوپی پہنے ویڈیو میں نظر آنے والا شخص کون ہے اور جوتا کس نے پھینکا؟ حیران کن انکشاف منظرعام پر آ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعظم نواز شریف پر جامعہ نعیمیہ میں جوتا پھینکنے والا شخص اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کا ساتھی بھی موجود تھا جس نے لال ٹوپی پہن رکھی تھی۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Shoe thrown at Nawaz Sharif at Jamia Naemia, Lahore, where the politics going ? pic.twitter.com/MfGrChtFQQ