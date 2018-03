آفریدی نے بدتمیزی کی تمام حدیں پار کر دیں، 19 سالہ نوجوان کو آﺅٹ کر کے اسے ایسا اشارہ کر دیا کہ سوشل میڈیا صارفین بھی غصے سے آگ بگولہ ہو گئے، نوجوان کا کیا حال ہوا؟ دیکھ کر آپ بھی حیران پریشان رہ جائیں گے

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں سنسنی خیز مقابلے بھی جاری ہیں اور کھلاڑیوں کے درمیان ہونے والی گرما گرمی بھی موضوع بحث ہے لیکن پاکستان کے مایہ ناز سابق آل راﺅنڈر شاہد خان آفریدی کی 19 سالہ نوجوان کیساتھ کی جانے والی حرکت نے سوشل میڈیا صارفین کو غصے سے آگ بگولہ کر دیا ہے۔

شاہد آفریدی نے ملتان سلطانز کے مڈل آرڈر بلے باز سیف بدر کو ایسا اشارہ کیا کہ دیکھنے والے غصے میں آ گئے اور سوشل میڈیا پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا اور موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ شاہد خان آفریدی کی جانب سے اپنے ہی ملک کے نوجوان کھلاڑی کیساتھ یہ حرکت انتہائی غیر مناسب ہے۔

شاہد آفریدی نے ملتان سلطانز کے خلاف اپنے دوسرے اوور کی دوسری گیند کروائی تو سیف بدر نے انہیں چوکا رسید کیا، اگلی گیند بیٹ ہوئی اور پھر چوتھی گیند پر سیف بدر نے انہیں ایک زوردار چھکا رسید کیا۔ اگلی ہی گیند پر تجربہ کار آفریدی نے اوجوان بلے باز کو بولڈ کر دیا اور اپنے مخصوص انداز میں جشن منانے کے بجائے انتہائی غصے میں پویلین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نوجوان بلے باز کو مخاطب کر کے کہا ”ادھر، ادھر، ادھر۔۔۔“

Lala showing the way of Pavilion to Saif badar after getting his Wicket !!

LMAO! LALA looks deadly in anger#KKvMS pic.twitter.com/gkNh1WovmV — Khawaja Abaid Ullah (@KhawajaAbaid) March 10, 2018

شاہد خان آفریدی کے مداح پوری دنیا میں موجود ہیں جو ہر حال میں ان کا ساتھ دیتے ہیں لیکن اس مرتبہ مداحوں کو بھی ان کی یہ حرکت بری لگی اور سوشل میڈیا پر اس کا اظہار بھی کیا گیا۔

محمد ارسلان نامی صارف نے ان لمحات کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ” آفریدی نے 19 سالہ نوجوان کو صرف 2 باﺅنڈریز لگانے پر طنز کا نشانہ بنا کر انتہائی بیوقوفانہ حرکت کی ہے“

Totally insane and stupid act by Lala by bullying a 19 years old crickter just because he hit you 2 boundries. Totally Pathetic . #KKvMS pic.twitter.com/AumqASAsty — M. Arslan ???? ???????? (@Marslan_FCA) March 10, 2018

عائشہ نے لکھا ”شاہد آفریدی لیجنڈ کرکٹر ہیں لیکن جس طرح انہوں نے ابھرتے ہوئے کھلاڑی سیف بدر کو اشارہ کیا ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کر جاتے ہیں۔۔۔ بچوں والی حرکت کی ہے“

Shahid Afridi is a legend of the game but the way he sent off young emerging player Saif Badar just because he hit him for two boundaries show that he's still very impulsive.. Immature act this. #KKVMS pic.twitter.com/HX8zNZclhZ — αуєѕнα ???????? (ραкιѕтαи fσя ℓιfє ????????) (@Me__Aashoo) March 10, 2018

ڈاکٹر نامی صارف نے لکھا ”یہ کیا بکواس تھی شاہد آفریدی۔۔۔ انتہائی تجربہ کار اور جذباتی۔۔۔ کیا دشمنی ہے آپس میں آپ کی؟ اتنا سلیجنگ کا شوق ہے تو انٹرنیشنل میچوں میں کیا کرو۔ جونیئرز کی حوصلہ افزائی کرنا چاہئے۔۔۔ ناپختگی کی انتہاءہے“